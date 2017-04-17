Турецкая кинокомпания «İst Film» снимают фильм о Национальном герое Азербайджана Мубаризе Ибрагимове под названием «Mübariz», сообщает Trend. Авторы сценария Али Доганчай (Турция) и Рашад Сулейманоглу (Азербайджан).

Фильм высокобюджетный с участием каскадеров и популярных актеров, в том числе из Голливуда и Болливуда. Картина будет презентована в Азербайджане, Турции и в других странах.

18 апреля в 12.00 в Flame Towers — Park Cinema в Баку пройдет пресс-конференция с участием творческого коллектива картины.

Мубариз Агакерим оглу Ибрагимов родился 7 февраля 1988 года в селе Алиабад Билясуварского района. В 2005 году приступил к военной службе в отряде особого назначения N-ской воинской части внутренних войск. В 2007 году после завершения военной службы работал на гражданских работах. В 2009 году по собственному желанию вновь поступил на военную службу. С апреля 2010 года начал служить в N-ской воинской части Тертерского района.

В результате спровоцированной в ночь с 18 на 19 июня 2010 года вооруженными силами Армении перестрелки у села Чайлы Тертерского района Азербайджана 22-летний прапорщик Национальной армии Мубариз Ибрагимов вступил в неравную схватку с армянскими военнослужащими, уничтожив четырех агрессоров и ранив еще четверых. Мубариз Ибрагимов геройски погиб в неравной схватке, которая длилась пять часов.