Референдум о расширении полномочий президента Турции был проведен в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам поправок, заявили в ОБСЕ.

«В целом референдум не соответствовал стандартам Совета Европы», — говорится в заявлении Цезаря Флорина Преды, возглавляющего делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

По мнению представителей ОБСЕ, референдум проходил в политической среде, где ущемлены фундаментальные свободы, необходимые для демократического процесса.

«Наш мониторинг показал, что кампания в поддержку ответа «Да» доминировал в СМИ, и это наряду с помехами работе СМИ, арестами журналистов и закрытием изданий ограничило доступ избирателей к другим точкам зрения», — заявили в организации.