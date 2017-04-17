Уважаемая Первый Вице-президент Азербайджанской Республики госпожа Мехрибан Алиева!

Мы, граждане Азербайджанской Республики, представители различных политических и социальных слоев азербайджанского общества и диаспоры, являющиеся активными пользователями интернета и социальных сетей, хотим обратить Ваше внимание на проблему, которая затрагивает фундаментальные интересы нашего общества и нашего государства.

На протяжении многих лет, Армения осуществляет вооруженную агрессию против Азербайджанской Республики, продолжая оккупировать 20% нашей страны. Около миллиона наших соотечественников стали жертвами этнической чистки, осуществленной в отношении мирного населения. Наряду с вооруженной агрессией — против нашего государства, его истории, культурного наследия и других ценностей, составляющих основу менталитета нашего народа, осуществляется массированная информационная агрессия лжи и фальсификации, возрастающая ускоренными темпами с каждым годом.

Мы постоянно видим как хорошо организованные и поддерживаемые армянским государством структуры, целенаправленно заполняют все сегменты интернет пространства ложью и фальсификациями. Профессионально используя манипуляционный эффект поисковых систем (Search Engine Manipulation Effect, SEME) и эффект подсказок во время поиска (Search Suggestion Effect,SSE), они добиваются необъективного поискового ранжирования предлагаемых материалов. Независимые научные исследования доказывают, что даже порядок появления результатов поисков на первой странице (SEME), а также подсказки и автодополнения во время набора поискового выражения (SSE) могут оказать существенное влияние на результаты и использованы для целенаправленной манипуляции мнением пользователей. В нашем случае, это приводит к тому, что пользователь в любой части мира, вводя в поисковую систему такие слова, как: «Азербайджан», «армяно-азербайджанский конфликт», «Карабах», «Ходжалы», и многие другие тэги, первыми на экране монитора получает армянские версии фальсифицированных «фактов», «copy-paste» текстов или видео материалов. Например, на набор слова «Karabakh» предлагается Google подсказка «Karabakh war» ведущая к странице, в которой утверждается «Decisive Armenian military victory» («Решающая победа армянской армии»). Поиск «Карабах» на русском языке в Google приводит к автодополнению «новости», с перечнем армянских новостных сайтов на первой странице результатов поиска. Еще более плачевной оказалась ситуация на Википедия, на русском секторе которой полностью господствует армянский ревизионизм азербайджанской истории и литературы. К примеру, недавно опубликована такая вики-статья как «Кампания по приданию Низами статуса национального азербайджанского поэта», фактически лишает нас наследия такого классика литературы. И таких примеров можно привести тысячи и тысячи.

Цель армянской пропаганды длиною в более 100 лет очевидна – постепенно, целенаправлено и настойчиво нас пытаются лишить всего азербайджанского и превратить в изгоев на своей же земле. Существует серьезная опасность, перед которой никто из нас не сможет противостоять в одиночку. Попытки различных государственных структур Азербайджана, неправительственных организаций, диаспоры, патриотических групп молодежи и других категорий граждан, без структурированной и системной координации, пытающихся противостоять этому валу фальсификации, к сожалению пока, не приводят к желаемому результату.

Мы уверены, что единственным критерием успеха противостояния армянской лжи, может быть ситуация, когда азербайджанский гражданин или человек из-за рубежа, написав в поисковую систему слово, к примеру, «Карабах», получит первыми десятки версий азербайджанской информации. Конечно, это образное и желаемое состояние должно относиться и ко всем другим понятиям, составляющим основу нашего национального менталитета, национальной гордости и идентичности.

Азербайджанская общественность знает и ценит Вас как политика, имеющего огромные заслуги в деле сохранения и популяризации азербайджанского культурного и исторического наследия. В связи с вышеизложенным, просим Вас, обратить внимание на указанную проблему, и рассмотреть возможность создания координируемой Вами, надведомственной и специализированной государственной структуры, обеспечивающей эффективное противодействие армянской информационно-пропагандистской агрессии против нашей страны.

Тофик Зульфугаров, экс-глава МИД Азербайджана

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