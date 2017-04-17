Пользователей возмутило название стрижки. Некоторые предположили, что в ассортименте европейской парикмахерской никогда не появилось бы такой услуги. В комментариях к записи также разгорелся спор о том, нарушают ли владельцы салона Уголовный кодекс, запрещающий демонстрировать нацистскую атрибутику и символику.

У большинства комментаторов креатив заведения вызвал отторжение. Их основным аргументом стало то, что кощунственно давать прическе название из лексикона нацистов. Однако некоторым показалось логичным, что популярная стрижка, которую носили молодые люди из организации «Гитлерюгенд», называется в ее честь. «Это тренд. Это стильно. Просто не надо давать стрижке это название», — возражали оппоненты.

В Telegram-каналах, по которым также разошлась картинка из «Воображули», обращают внимание на то, что стрижки «гитлерюгенд» давно вошли в меню барбершопов, их характеризуют как «аккуратные и четкие», и общественного порицания это название никогда не вызывало.

В самой парикмахерской на возмущения в соцсетях не отреагировали. Тем временем на сайте сети детских салонов стрижка «гитлерюгенд» среди услуг не числится.

Позже стало известно, что салон убрал из ассортимента данный вид причесок. Сотрудники прокуратуры проводят проверку.

Стрижку, похожую на ту, что в московской парикмахерской предлагали под названием «гитлерюгенд», носят уже последние шесть лет, заявил Лайфу стилист Влад Лисовец.

— Эта стрижка существует последние шесть лет, никто её никогда так не называл, есть схожие линии со стрижкой этого ужасного человека (Адольфа Гитлера), — сказал Лисовец.

При этом, по его словам, никакого отдельного названия у популярной последнее время причёски нет.