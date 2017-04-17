В соответствии с планом проводимых широкомасштабных учений, ранее поднятые по тревоге войска и командные пункты управлений направляются в районы оперативного предназначения, сообщается в релизе Минобороны Азербайджана.

«Управление войсками осуществляется скрытно и оперативно, соответственно с высоким требованием по их организации. Все перемещения личного состава и военной техники регулируется комендантской службой.

Войска проводят плановые мероприятия по условиям данного этапа учений», — сказано в сообщении.