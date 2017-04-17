ec90f1cb5e5f0f0b4c8428c55722aec0В соответствии с планом проводимых широкомасштабных учений, ранее поднятые по тревоге войска и командные пункты управлений направляются в районы оперативного предназначения, сообщается в релизе Минобороны Азербайджана.

«Управление войсками осуществляется скрытно и оперативно, соответственно с высоким требованием по их организации. Все перемещения личного состава и военной техники регулируется комендантской службой.
Войска проводят плановые мероприятия по условиям данного этапа учений», — сказано в сообщении.

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