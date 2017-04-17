Тренеру сборной Азербайджана по футболу Роберту Просинечки поступило предложение от испанского клуба «Валенсия.

Как сообщает Kicker, «летучие мыши» следующий сезон намерены начать с хорватским экспертом.

С этой целью представитель 48-летнего специалиста встретился на прошлой неделе с представителями «Валенсии». Ему сообщили, что клуб ищет тренера для долгосрочного сотрудничества.

Руководитель Департамента информации и связей собщественностью АФФА Микаил Нариманоглу сообщил Report, что у Р.Просинечки имеется контракт с ассоциацией: «Мы не может высказываться по поводу каждой информации в прессе. Могу сказать только, что у Просинечки контракт с АФФА до конца отборочного цикла Чемпионата мира 2018».

Отметим, что Р.Просинечки в период футбольной карьеры носил форму испанских клубов «Реал Мадрид», «Барселона» и «Севилья». С декабря 2014 года он тренирует сборную Азербайджана.