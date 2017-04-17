«Вы знаете, что мы многое делаем для решения проблем азербайджанцев, проживающих за границей».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на республиканском совещании ненефтяных экспортеров в Евлахе.

«Азербайджан одна из немногих стран, в которых уже традиционно проводится съезд диаспоры. Мы им оказываем и политическую поддержку, и создаем новые возможности для бизнеса. Они тоже должны активно участвовать в этих делах. Насколько я осведомлен, они активно присоединяются к нашим инициативам. Проживающие за границей азербайджанцы, особенно наши соотечественники, живущие в СНГ, также занимаются и бизнесом, обладают большими возможностями. Они должны активно работать там для расширения своих бизнес возможностей и в то же время для помощи Родине. Эта работа началась, и наши государственные структуры заняты этим. Я приглашаю диаспору также принять участие в этой работе, ведь у диаспоры есть большие торговые сети. Они импортируют продукцию из разных стран мира. Пусть еще больше импортируют из Азербайджана, особо принимая во внимание, что сейчас наши возможности расширяются», — сказал он.