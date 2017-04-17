Нанеся ракетный удар по Сирии и сбросив бомбу в Афганистане, США лишили России монополии на непредсказуемость.

Об этом на своей странице в Facebook написала российский политолог Лилия Шевцова.

«Новый американский президент фактически закладывает тротил под фундамент российской системы — нашу державность», — отметила она.

Шевцова подчеркнула, что Дональд Трамп не просто разрушил российскую монополию на непредсказуемость, но и выбил у Кремля важнейший инструмент внешней политики.

«Вчера он решил побомбить в Сирии и Афганистане. Сегодня он грозит нанести удар по Северной Корее, в случае если её лидер решится на новые ядерные испытания. А завтра Трамп надумает навести порядок на Донбассе!! Теперь от него можно ожидать любой пакости!», — написала политолог.

