Растет число лиц, поддерживающих «Платформу для мира между Арменией и Азербайджаном». Так, к данному проекту присоединился руководитель исследовательского центра, председатель математического факультета высшего академического педагогического колледжа имени Кайе в Израиле Марк Эпплбаум, сообщает Sputnik Азербайджан.

В своем заявлении он отмечает, что считает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта единственно правильным решением. При этом, по его мнению, важно учитывать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и Армении, а также международно признанные границы обоих государств.

Кроме этого, Эпплбаум подчеркнул важность выполнения соответствующих резолюций, принятых Советом Безопасности ООН и решений других международных организаций, а также важность усилий Минской группы ОБСЕ, направленных на мирное урегулирование конфликта.

«У азербайджанцев и армян когда-то были добрососедские отношения, сформированные в результате многовекового мирного сосуществования», — говорится в заявлении.

Руководитель Центра с огромным сожалением отмечает, что по причине неразрешенности конфликта сегодня представления этих народов друг о друге формируются только в контексте войны.

Эпплбаум также подчеркнул, что поддерживает идею мирного сосуществования людей и мирного решения затянувшихся конфликтов.

По причинам, указанным выше, он выразил желание поддержать данную инициативу и заявил о присоединении к «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному решению карабахского конфликта.