Численность населения Азербайджана с начала года выросла на 13 686 человек, или на 0,1 %, составив на 1 марта 9 823 667 человек, сообщает Государственный комитет по статистике.

Плотность населения составила 113 человек на один квадратный километр.

В городах проживает 53 % населения Азербайджана, а 47 % — в сельской местности. Мужчины составляют 49,9 % населения, а женщины 50,1 %. В настоящее время на 1000 мужчин в Азербайджане приходится 1006 женщин.

За январь-февраль этого года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции зарегистрировано 24 648 новорожденных. В среднем каждый день регистрируется 418 младенцев. За указанный период родились 424 близнеца и 12 тройняшек. 52,7 % новорожденных — мальчики, 47,3 % — девочки. На данный момент на 100 новорожденных девочек приходится 112 мальчиков (биологическая норма — 105-107).