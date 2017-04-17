На Центральном рынке Йошкар-Олы 1 апреля 2017 года в 09:30 произошел конфликт между представителями азербайджанской диаспоры, который продолжился в приемном покое Республиканской клинической больницы.

Как сообщили изданию potokmedia.ru в пресс-службе УФСБ, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ. Конфликт на Центральном рынке произошел на бытовой почве, впоследствии он перерос в драку с использованием обрезков армированного прута. 1 участник драки был госпитализирован, еще двое самостоятельно обратились за медицинской помощью.

На этом конфликт не был исчерпан. В 12:30 в приемном покое Республиканской клинической больницы и на прилегающей территории снова возник конфликт между представителями диаспоры. В результате новой драки ножевые ранения получили 5 граждан. Полицейские задержали 25 участников конфликта, произвели досмотр трех автомобилей, на которых прибыли участники конфликта.

Всего в конфликте приняли участие 33 азербайджанца, в том числе двое граждан Азербайджанской Республики, 27 жителей Марий Эл и 4 жителя Кировской области. В общей сложности травмы получили 8 человек.