О бывшем главе Министерства транспорта, ликвидированного распоряжением президента Ильхама Алиева от 13 февраля, Зие Мамедове после его заявления СМИ о том, что он отдыхает, уже некоторое время ничего не слышно. Распространенная Мамедовыми информация о том, что экс-министр будет назначен на новую должность, не подтвердилась. Об этом пишет газета «Ени Мусават».

Издание отмечает, что наоборот, теперь распространилась информация, что Мамедовы навсегда утратили доверие властей, и им грозит потеря «Garant» холдинга – их накопленного годами богатства.

«Известно, что «PAŞA Bank» подал в суд на возглавляемый сыном Зии Мамедова- Анаром Мамедовым «Garant» холдинг из-за кредитного долга в размере 1 миллиона 141 тысячи манатов. На некоторую собственность Анара Мамедова, в том числе на недвижимость, расположенную на улице Араза Мамеда, известной в качестве «квартала миллионеров», наложен арест. Хоть экс-министр и заявлял, что не в курсе этого, но информация о наложении ареста подтвердилась. Выяснилось также, что проживающий в настоящее время в Лондоне Анар Мамедов, который по каким-то причинам не может приехать в Баку, выплатил долг банку.

Для проработавшего 15 лет министром Зии Мамедова и обладающего в свое время безграничными возможностями Анара Мамедова 1 миллион – это мелочи. Однако, вернув долг, Мамедовы не спаслись, а они могут потерять здание отеля в виде паруса, расположенного неподалеку от Центра Гейдара Алиева, открытие которого должно было состояться еще 3 года тому назад.

То, что Анар Мамедов упал в глазах властей, было известно, о его крупных финансовых махинациях в лоббистской организации в США (Американо-Азербайджанский Альянс) писали даже американские газеты. Отстраненный от должности президента Федерации гольфа Анар Мамедов после избрания Трампа президентом снова оживился.

Он начал в медиа PR-компанию о близких связях с Трампом. Было сформировано мнение, будто без Мамедовых установление сотрудничества с новой администрацией США будет невозможно. К этой пропаганде присоединился и бывший в то время министром Зия Мамедов. Он сказал, что сотрудничает с Трампом.

Но этот неверный пиар только приблизил «конец» Мамедовых, власти приняли решение навсегда разойтись с ними.

Но это еще не все. Имеется информация, что Мамедовым грозит арест. Причина заключается в том, что американские сенаторы требуют расследовать связи «Trump Organization» с Мамедовыми в Азербайджане.

В американской прессе в прошлом месяце публиковались статьи по этому поводу. В статье имеются такие серьезные обвинения в адрес Мамедовых, что если власти расследуют это, Мамедовы надолго окажутся за решеткой.

По информации нашего осведомленного источника, Мамедовы собираются продать всю свою собственность в Азербайджане, начиная с отелей и заканчивая ресторанами: «Они поняли невозможность дальнейшего ведения бизнеса в Азербайджане»», — пишет газета.