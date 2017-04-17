Значение вклада Азербайджанской ССР в победу в Великой Отечественной войне недооценено, заявил сегодня в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» академик, председатель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов на полях I Международного форума кавказоведов в Национальной академии наук Азербайджана.

«О роли Азербайджана и азербайджанцев в Великой Отечественной войне мало пишут, а ведь нужно знать, что Баку был одним из ключевых звеньев ленд-лиза, фактически, важнейшим, ведь поставки по ленд-лизу шли через Иран в Баку, а затем уже в другие регионы СССР», — обратил внимание в первую очередь Геннадий Матишов.

Азербайджан был важен и как база для подготовки военных. «Здесь учили летчиков на тех самолетах, которые поставлялись союзниками. Здесь же был и танкодром, учили танкистов воевать на танках, полученных по ленд-лизу», — сказал академик.

Не менее важна была и азербайджанская база Каспийской флотилии. «Без Баку невозможны были бы поставки ни танков, ни нефти, ни керосина, без которого не летали самолеты», — напомнил он.

Также в Баку отправлялись на лечение раненые с ближайших театров военных действий. «Здесь были госпитали, в которых лечились кадровые военные. В 1941 и 1942 года именно сюда привозили на лечение кадровую армию, созданную до начала войны. Это также важный момент во вкладе АзССР в Великую Победу», — подчеркнул председатель Южного научного центра РАН.

Не должен быть забыт и героизм азербайджанских солдат, проявленный на войне. «Они очень хорошо воевали и под Ростовом, и в Чечне. Тяжелейшие были бои на Самбекских высотах – и надо говорить о том, что это были бои не на жизнь, а на смерть: возьмут враги Ростов или не возьмут. Азербайджанские солдаты 416-й стрелковой Таганрогской Краснознаменной Ордена Суворова дивизии стояли там насмерть. 37 лет спустя Гейдар Алиев, тогда первый секретарь ЦК Компартии АзССР, колоссальный памятник поставил в их память на Самбекских высотах», — рассказал Геннадий Матишов.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, академик подчеркнул, что это трагедия двух сторон. «Самое главное – представлять, что мы от этого получаем. Необходимо как-то помириться, найти общий язык, наладить торговлю, гуманитарные контакты, а не пытаться подыгрывать кому-либо», — указал он, добавив, что важнейшим шагом в плане примирения он считает правильное воспитание молодежи.

«Важно показывать молодым и в школе, и в ВУЗе, чтобы были в истории двух народов такие периоды и события, когда конфликта не было. На Кавказе, как и в черноморском регионе, идет большая геополитическая игра, и нужно понять, что делать дальше. В разжигании нагорно-карабахского конфликта нет смысла, и молодежи сейчас надо поменять пластинку, рассказать о хороших отношениях между народами. Необходимо не пытаться отвлекать от темы, приведшей к конфликту, а помнить о том, что было у нас общего и хорошего. Нужно это и политикам, чтобы понимать, к чему конфликт может привести в дальнейшем и не повторять ошибок прошлого», — заключил Геннадий Матишов.