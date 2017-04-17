В организуемых в Баку IV Играх исламской солидарности примут участие все 57 стран-членов Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС), сообщили в операционном комитете Игр исламской солидарности.

В релизе отмечается, что в результате соглашения со всеми сторонами кувейтские спортсмены прибудут в Баку под флагом СФИС в качестве представителей независимых Игр исламской солидарности.

Только спортсмены и тренеры пройдут аккредитацию в СФИС и выступят в форме этой организации. Все заработанные спортсменами медали будут вручены под флагом СФИС. Для решения всех вопросов и всестороннего обеспечения СФИС назначило руководителя независимой делегации.

Генсек СФИС Фейсал Абдулазиз аль-Нассар отметил, что участие в Играх спортсменов из 57 стран отрадно. Он выразил благодарность всем сторонам за помощь в достижении таких результатов.

Для участия в IV Играх исламской солидарности в Баку ожидается прибытие около 5000 спортсменов с четырех континентов. Соревнования, которые пройдут 12-22 мая, состоятся в 16 современных спортивных объектах, включая Бакинский олимпийский стадион.