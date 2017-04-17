Стала известна сумма ущерба России от «помидорной» войны с Турцией

Москва потеряла на так называемой помидорной войне с Турцией 1,3 — 1,5 миллиарда долларов, а российские потребители, в свою очередь, лишились возможности покупать дешевые томаты турецкого производства.

Как передает «Москвоский Комсомолец», об этом говорится в в мониторинге экономической ситуации, составленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ.

Специалисты отметили, что финансовые потери России связаны с ответными мерами Анкары, которая недавно ввела пошлины на поставки российской продукции.

При этом турецкий бизнес смог переориентировать свои потоки на сопредельные с Россией страны, с которыми у Москвы действует особый торговый режим. К примеру, турецкий экспорт в Белоруссию вырос в семь раз, в Казахстан — более чем в 12 раз, в Азербайджан — в 54,1 раза.

При этом в России из-за продовольственного эмбарго местные производители помидоров и огурцов смогли получить нишу на рынке размеров в 500 млн долларов, передает Lenta.

В середине марта Анкара ввела пошлины на ввоз российских товаров. На кукурузу и пшеницу она составила 130 процентов, на рис — 45 процентов, на подсолнечное масло — 36 процентов.

Власти Турции пошли на эти меры из-за частичного сохранения санкций на ввоз турецкой продукции в России, а также сохранения визового режима.