ООО «Промышленно-строительная корпорация А-3» («A-3 Sənaye Tikinti Korporasiyası») поручено обеспечить охрану 27 деревьев, оставшихся на территории «Дома охотников», расположенного на проспекте Метбуат, 29 в Ясамальском районе. Территория взята под контроль.

Об этом заявил заведующий сектором департамента охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Рагуб Мирзоев, передает Репорт.

«13 апреля на «горячую линию» МЭПР поступила информация об уничтожении зеленых насаждений на территории Общественного объединения «Дом охотников» на проспекте Метбуат, 29. Информация была сразу же расследована нашими сотрудниками. В результате осмотра территории было установлено о нанесении биологического ущерба 27 деревьям различных видов, а также вырубке 52 деревьев диаметром 12-44 см, в числе которых были сосна, тутовое дерево и пр.», — добавил он.

По словам Р.Мирзоева, в ходе расследования выяснилось, что на основе соответствующего распоряжения Исполнительной власти города Баку на данной территории был выделен участок под строительство и ООО «Промышленно-строительная корпорация А-3» приступила к строительным работам: «Эти лица приступили к сносу, не учитывая того, что на территории множество зеленых насаждений. Также не было получено заключение экспертизы в соответствующем порядке от министерства экологии и природных ресурсов. По этой причине в отношении ООО «Промышленно-строительная корпорация А-3″ были составлены акт и протокол за ущерб, нанесенный ими природе, и был установлен штраф в размере 80 760 манатов. В то же время, в соответствии с несколькими статьями Кодекса административных правонарушений, указанное ООО было оштрафовано на 50 000 манатов. Кроме того, было обращено в соответствующие правоохранительные и судебные органы. В целом, ООО оштрафовано на 130 760 манатов».