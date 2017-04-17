Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция журналиста Дмитрия Киселева, высказываемая в его программе, не всегда совпадает с точкой зрения Кремля. Об этом сообщает Gazeta.ru.

Так Песков ответил, комментируя заявление в программе «Вести недели» о том, что президент США Дональд Трамп становится более непредсказуем и импульсивен, чем лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

«Обычно близка, но не каждый раз. Во многом это авторское телевидение», — прокомментировал Песков близость позиций программы и мнения Кремля.