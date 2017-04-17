В Имишли невеста сразу же после своей свадьбы сбежала из дома с любимым человеком.

Как передает Lent.az, 15 апреля после свадьбы в доме торжеств «Крал» 18-летняя жительница села Гарадонлу Имишлинского района Севиль Гулиева (имя условное) сбежала из дома. Это была «девичья свадьба», после которой девушка вернулась в отчий дом, откуда и сбежала со своим любимым, которого любила на протяжении 5 лет.

Отец девушки подал заявление в Имишлинское РОП. Местонахождение девушки было установлено. Она сказала, что никто не сможет разлучить ее с любимым.