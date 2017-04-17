Установлено, что сгоревший заживо в результате произошедшей несколько дней назад аварии в Баку Гулиев Гюльага Магеррам оглу проходил в качестве потерпевшего лица по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Как сообщает АПА, погибший в результате автомобильной аварии Гулиев Гюльага Магеррам оглу был водителем другого потерпевшего Намига Оруджева. Во время дачи показаний на прошлом заседании Г.Гулиев сказал, что в 2015 году он отвез Н.Оруджева на свадьбу сына сестры Ильхама Гасымова. Он отметил, что на свадьбе произошла драка. Его задержали, однако потом отпустили, признав невиновным.

Отметим, дорожно-транспортное происшествие произошло 14 апреля на трассе Зых- Международный аэропорт Гейдар Алиев. Автомобиль марки «KIA», за рулем которого находился житель города Баку Садиг Эдилов, врезался в ехавший впереди ВАЗ, которым управлял житель столицы Гюльага Гулиев. От удара ВАЗ загорелся. В результате аварии Г.Гулиев и пассажиры, жители Баку – Нариф Садыхов и его брат Эльчин скончались на месте.

В настоящее время ведется расследование.