«Для получения выхода на новые рынки должны быть проанализированы иностранные рынки, а на традиционных надо укрепить наши позиции. А для этого особое значение имеет создание центров логистики».

Как сообщает официальный сайг главы государства, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на состоявшемся в Евлахе республиканском совещании ненефтяных экспортеров.

И.Алиев довел до внимания важность развития упаковочной промышленности, широкого использования сырья, производимого на создаваемых в стране крупных предприятиях. Подчеркнув среди новых экспортных путей экспорт военной техники, президент отметил важность начала рекламных кампаний в иностранных медиа.