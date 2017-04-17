Изощренный метод самоубийства выбрала 86-летняя жительница Ясамальского района Баку.

16 апреля Султанова Зарифа Мамедали гызы, 1931 года рождения, проживавшая в доме номер 3 по улице Мирзы Фатали Ахундова, покончила с собой, сообщает Sputnik Азербайджан.

Для самоубийства женщина использовала полиэтиленовый пакет, надев его на голову. Согласно имеющимся данным, никаких следов насилия на теле Султановой не обнаружено. Предполагается, что Султанова покончила с собой из-за болезни. Она не могла передвигаться и все время находилась в инвалидном кресле. Султанова жила вместе с дочерью, которая находилась дома в момент совершения суицида.

Сообщается, что женщина оставила дочери предсмертную записку, в которой просила простить ее. По факту районной прокуратурой ведется расследование.