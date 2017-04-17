Председатель Социал-демократической партии Азербайджана, депутат Араз Ализаде в интервью lent.az в ответ на вопрос о том, что его часто обсуждают в социальных сетях, но сам он ими не пользуется, заявил:

«Потому что там пишут кто попало и что попало, у меня нет времени сидеть в соцсетях. Мне не интересно кто и что написал о ком-то. Я не собираюсь читать написанное несознательными людьми. Все, кто сидят в фейсбуке – это лодыри и бездельники».

На вопрос о проблемах с его братом Зардуштом Ализаде, Араз Ализаде ответил:

«Между нами с братом нет никаких проблем, кроме партийных. В партии есть люди, которые вели себя очень высокомерно, а я и другие члены партии выступили против таких людей. Зардушт Ализаде поддержал не нас, а противоположную сторону. Из-за этого отношения между нами испортились. В остальном мы не враждуем».