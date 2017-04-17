В Главное управление по борьбе с преступностью поступила оперативная информация о том, что проживающий в селе Гарадаглы Бардинского района Бабек Нариманов хранит у себя дома огнестрельное боевое оружие и боеприпасы, сообщила в понедельник пресс-служба МВД.

В результате проведенных сотрудниками Управления срочных оперативно-розыскных мероприятий Нариманов был задержан.

Во время обыска в его доме, в подвале были обнаружены автомат «АК-47», 17 гранат, 790 патронов различного калибра, 6 запалов и 5 автоматных рожков. Задержанный показал, что нашел оружие и боеприпасы несколько лет назад и спрятал у себя дома.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.