Вопросы о соответствии конституционной реформы в Турции критериям ЕС в области свобод и прав человека должны скорейшим образом обсуждаться с Анкарой в рамках политических переговоров на двустороннем и европейском уровне.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля.

Заявление было распространено в понедельник пресс-службой правительства.

«Федеральное правительство указывает на то, что Венецианская комиссия Совета Европы выражала озабоченность в отношении как самого процесса (референдума), так и содержания этой конституционной реформы. Как член Совета Европы, ОБСЕ и кандидат на вступление в ЕС, который принял обязательство по соблюдению Копенгагенских критериев ЕС по вопросам демократии и защиты основных прав, турецкое правительство должно разрешить эту озабоченность. Об этом должны скорейшим образом состояться политические переговоры с Турцией как на двустороннем уровне, так и между европейскими институтами и Турцией», — говорится в заявлении.

Власти Германии приняли к сведению промежуточные итоги референдума в Турции, призывают правительство в Анкаре к поиску «уважительного диалога» со всеми политическими силами в стране, говорится в совместном заявлении.

«Турецкий народ был призван проголосовать за изменение конституции Турецкой республики. Федеральное правительство принимает к сведению промежуточные итоги голосования. Оно уважает право турецких граждан принимать решение об изменении собственной конституции», — говорится в документе.