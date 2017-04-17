Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов 17-го апреля в рамках визита в Исламскую Республику Иран встретился с председателем Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани.

Как сообщили в пресс-службе министерства обороны, в ходе встречи министр обороны отметил важную роль и большой вклад многочисленных встреч и взаимных визитов президентов, государственных представителей Азербайджана и Ирана в расширении связей между странами, а также в развитии и укреплении двустороннего сотрудничества.

Затронув вопросы безопасности в регионе, генерал-полковник Закир Гасанов проинформировал о проводимых переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в частности об инцидентах, произошедших в последнее время на линии противостояния войск.

А.Лариджани, в свою очередь, подчеркнул, что Иран всегда поддерживал и поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и является сторонником решения конфликта мирным путем, в рамках норм и принципов международного права.

Стороны обсудили также перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в военной, военно-технической сфере, региональные, глобальные и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.