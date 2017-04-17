Необычное заявление поступило к сотрудникам отдела полиции Гаджигабульского района Азербайджана.

Как сообщили 1news в отделе, житель Бардинского района, водитель микроавтобуса Иман Сеидов обратился в полицию с заявлением, в котором указал, что, когда он ехал на своей машине по проселочной дороге, его обстреляли арабские туристы.

«В результате дробь из охотничьего ружья попала в мою машину, причинив ущерб на сумму более чем 1000 манатов», — отметил в своем заявлении И.Сеидов.

Сотрудники полиции начали разбирательство по заявлению, но его предварительные итоги показывают, что в тот день арабские туристы не охотились в указанном водителем районе. Разбирательство продолжается.