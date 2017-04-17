Бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе официально предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая взяточничество, передает Газета.ру со ссылкой на «Ренхап».

Следствие завершило расследование по делу о коррупционном скандале.

Пак Кын Хе отстранили от должности 10 марта по решению конституционного суда страны.

По словам прокурора, бывшего президента обвиняют в злоупотреблении властью, подкупе и утечке секретных данных.

Пак также обвиняется в сговоре со своей подругой Цой Сун Суль и в принуждении компаний пожертвовать в общей сложности 77,4 млрд вон ($68 млн) двум некоммерческим фондам.

31 марта Пак Кын Хе была взята под стражу. Цой Сун Суль была арестованная в конце 2016 года.