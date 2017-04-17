18 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Местами ожидается слабый туман. Будет дуть порывистый южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-12°, днем 18-23° тепла, в Баку ночью 9-11°, днем 20-22° тепла.

Атмосферное давление понизится с 763 мм до 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-80%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Ночью и утром возможен туман. Будет дуть порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 21-26° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.