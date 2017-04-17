Россияне стали хуже относиться к президенту США Дональду Трампу за последний месяц, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, передает РИА «Новости».

По данным ВЦИОМ, доля респондентов, заявивших об отрицательном отношении к американскому президенту, увеличилась с 7 до 39%. Сохраняют положительное отношение к Трампу 13% отвечавших, против 38% месяц назад. Среди эмоций, которые вызывает лидер США у россиян, — недоверие (31%), разочарование (19%), а также безразличие (29%). Он также стал реже вызывать в людях надежду (11%), уважение (6%) и симпатию (5%).

«Ракетный удар США по Сирии стал «холодным душем» для значительной части россиян, еще недавно рассчитывавших на улучшение российско-американских отношений благодаря смене президента в Вашингтоне. Агрессивное поведение Дональда Трампа воскресило недоверие и недоброжелательность по отношению к Америке, характерное для российского общества в последние два десятилетия», — заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

В опросе приняли участи 1,2 тыс. россиян, он проводился 11–12 апреля 2017 года, уровень допустимой статистической погрешности — 3,5%.