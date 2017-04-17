Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан призвали турецкое руководство добиться «максимального консенсуса» среди населения при воплощении конституционных изменений, сообщает РИА Новости.

«Ввиду небольшой разницы в голосах по итогам референдума и долгосрочных последствий конституционных изменений, мы также призываем турецкие власти достичь максимального консенсуса среди населения в ходе их воплощения», — говорится в совместном заявлении чиновников ЕС.

По их словам, они ожидают оценки наблюдательных миссий ОБСЕ и ODIHR, в том числе относительно возможных нарушений при проведении референдума.