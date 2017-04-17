Популяция млекопитающих, птиц, рыб, амфибий и рептилий с 1970 года сократилась практически на 60%, говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы, передает ВВС.
Фонд совместно с Зоологическим обществом Лондона рассчитывает индекс, который отражает численность различных видов животных. С 1970 по 2012 год индекс снизился на 58%.
В фонде уверены, что к 2020 году индекс снизится на 67% по сравнению с 1970 годом.
В WWF объясняют сокращение популяций животных деятельностью человека. Люди забирают все больше земли для фермерской деятельности и строительства городов.
Причиной вымирания животных становится загрязнение окружающей среды, изменение климата, охота, а также внесение в среду человеком нетипичных для данной местности растений и животных.
«Мы входим в новую эру истории Земли — антропоцен», — заявил генеральный директор WWF Марко Ламбертини. Этим термином называют геологическую эпоху, в которой экосистема планеты зависит от человеческой активности.
В докладе говорится, что биологическое разнообразие является основой здоровых лесов, рек и океанов.
Согласно докладу, наибольшие потери понесли животные, живущие в озерах, реках и на болотах. За 40 лет популяции животных, живущих в пресной воде, сократились на 81%.
В фонде отметили значительное сокращение численности слонов в Африке, а также акул из-за слишком активного вылова рыбы.