Производители табака стараются покрыть свой ущерб за счет курящих слоев населения еще до принятия закона «об ограничении использования табачных изделий».

Согласно информации, еще одной из причин, поставившей на повестку дня принятие этого закона, является поддержка развитию туризма. Потому что законы такого плана, против которых активно выступает «сигаретная мафия», в большинстве европейских стран приняты давно. В частности, курение в местах общепита в Баку является сдерживающих фактором для туристов из Европы и других развитых стран. По этой причине правительство, несмотря на протест местных производителей табачных изделий, поставило законопроект на повестку парламента.

Отметим, что к конвенции ВОЗ по борьбе против табака наряду со 168 государствами присоединился и Азербайджан, документ был ратифицирован в Милли Меджлисе 1 ноября 2005 года. После этого должны были быть приняты запреты в связи с курением, но каждый раз эти законопроекты загадочным образом «рубились на корню» в комитетах.

Известно, что на прошлой неделе в Милли Меджлисе был принят законопроект «Об ограничении использования табачных изделий» в первом чтении. Выяснилось, что депутаты побывали в нескольких странах, где попытались изучить опыт запрета курения. Они воспользовались законодательной практикой России, Турции и других стран. Согласно законопроекту, курение запрещается на территории оздоровительных учреждений, учебных заведений, в музеях, библиотеках, кинотеатрах, театрах, зданиях цирка, выставках и концертных, смотровых и выставочных залах, на спортивных аренах и в других крытых сооружениях, предназначенных для массового отдыха, в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, в объектах общепита, включая рестораны, кафе, бары (за исключением открытых пространств), в жилых зданиях общего пользования и других закрытых местах, в административных зданиях, а также на рабочем месте.

Кроме того, курение запрещается на вокзалах, автовокзалах, автобусных остановках, в салонах автомобильного транспорта общего пользования, занимающегося пассажироперевозками, а также в такси, лифтах, на детских площадках, пляжах, автозаправочных станциях и других объектах повышенной опасности.

Также запрещается продажа сигарет несовершеннолетним, будет необходимо предъявлять удостоверение личности.

Еще одним требованием законопроекта является то, что в Азербайджане теле-и радиоканалы не менее 90 минут в месяц будут вещать передачи о вреде табачных изделий. Передачи должны транслироваться в промежутке 08:00-23:00, однако 45 минут этого эфирного времени должно приходиться на промежуток с 17:30 до 23:00. Копии передач будут представлены в НСТР.

Нарушившие требования закона лица в случаях, предусмотренных в Гражданском, Уголовном Кодексе и Кодексе об административных правонарушениях, будут нести ответственность.

Законопроект нанес серьезный удар по «сигаретным олигархам». Он направлен против рынка, на котором они зарабатывают миллионы. Даже телевидение вынужденно будет транслировать передачи о вреде курения, как в Турции.

В ходе обсуждения в парламенте депутат, глава единственного производителя табачных изделий в стране – ОАО «European Tobacco-Baku» Руфат Гулиев выступил против принятия этого законопроекта. Он сказал, что при подготовке законопроекта использовалась российская модель. Сигаретный олигарх сказал: «Тут очень жесткие запреты, ведь необходимо учитывать и права курящих». Депутат отметил, что в объектах общепита должны выделить места для курения. Затем Р.Гулиев предложил повысить цены на сигареты в качестве меры для борьбы с курением.

Напомним, что Р.Гулиев несколько месяцев тому назад объяснял подорожание производимых за границей сигарет подорожанием доллара. Но хоть доллар и опустился до 1.70, в ценах на сигареты особых изменений нет.

Созданный при Бакинском табачном комбинате ЗАО «European Tobacco-Baku», начавший производство сигарет с 2000 года, контролирует около 50% внутреннего рынка табачных изделий Азербайджана. Как показывает статистика, резкое повышение цен не уменьшило производство сигарет в Азербайджане.

В прошлом году президент Ильхам Алиев для государственной поддержки развития табаководства в стране подписал распоряжение о выделении субсидии производителям табака за каждый килограмм сухого табака и за каждые 10 килограммов сырого табака, проданного перерабатывающим предприятиям, субсидии в размере 0,05 маната.

Минсельхоз принял решение о выделении субсидии в размере 96,3 тысячи манатов 197-ми производителями из 7 районов за сдачу 927,6 тон сухого и 9981,1 тон сырого табака. Это значит, что цены на сигареты должны быть снижены, а не повышены. Сигаретные олигархи стараются покрыть свой ущерб за счет курящих слоев населения еще до принятия закона. Отметим, что законопроект был принят в первом чтении, его обсуждение продолжится. Продолжится и сопротивления «сигаретной мафии»…

Minval.az