Порядка 30% россиян допускают возможность войны между Россией и США. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает RT.

Согласно исследованию, порядка 30% жителей России считают войну с Соединёнными Штатами возможной.

При этом, вооружённое столкновение России и США большинству россиян (63%) по-прежнему кажется невозможным или крайне маловероятным. Об этом говорится в материалах исследования, которые есть в распоряжении РИА Новости.

16% опрошенных считают вооружённый конфликт между странами абсолютно невероятным, 47% — маловероятным. При этом 14% респондентов полагают, что российско-американская война уже идёт.