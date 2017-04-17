Представитель либеральных демократов в Лондоне, член британского парламента, господин Том Брэйк обвинил жену сирийского диктатора Башара Ассада Асму Ассад в том, что она использует свою международную известность, дабы поддержать кровавый сирийский режим.

Как сообщает ВВС, он потребовал, чтобы она либо перестала выступать в поддержку Дамаска, либо английское правительство лишит ее британского гражданства.

Столь резкая вспышка британского гнева вызвана тем, что недавно президент Сирии выступил по сирийскому телевидению, а его жена стояла с ним бок о бок, выразив поддержку курсу своего мужа.

Асма Ассад родилась и выросла в Англии. Она встретила своего будущего мужа в Лондоне на вечеринке, устроенной местным обществом британцев сирийского происхождения. Башар Ассад в то время учился в Лондоне. Асма Ассад работала в Deutsche Bank и JP Morgan в качестве финансового аналитика, а после того, как она стала первой леди Сирии, госпожа Ассад играла большую роль в представлении Сирии на международной арене, где пользовалась своим западным прошлом в качестве важного инструмента для продвижения положительного имиджа Сирии.

Насколько либеральным демократам действительно удастся добиться госпожи Ассад лишения британского гражданства, однако, не ясно. Пока они собираются написать письмо в министерство внутренних дел с требованием рассмотреть их просьбу. Министерство же пока никаких комментариев по этому поводу не делало.