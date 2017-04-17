Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сегодня прибудет с визитом на Мальту. В ходе трехдневного визита глава МИД Азербайджана проведет переговоры со своим мальтийским коллегой Джорджем Велла, президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прека, информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В рамках визита будут обсуждаться вопросы укрепления двустороннего сотрудничества между странами.

В состав азербайджанской делегации войдут также посол Азербайджана в Республике Мальта Мамед Ахмедзаде, вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров.