В Баку завязалась рукопашная драка между соседями.

Как сообщает Report, инцидент имел место по адресу улица «Дружные соседи» (Mehriban qonşular), Молочный совхоз, поселок Бина в Хазарском районе.

Драка завязалась между соседками. В результате Мирзаева Алида Фарамаз гызы 1971 г.р. была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

А. Мирзаева в объяснительной полицейским отметила, что спор возник из-за слива канализационной линии на принадлежащей ее семье дворовой территории. Спор в итоге перерос в драку.

По факту ведется расследование.