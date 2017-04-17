Северная Корея (КНДР) создала новый вид вооруженных сил — специальные тактические войска. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap.

По данным агентства, анализ северокорейских газетных отчетов о военном параде в Пхеньяне 15 апреля показал, что в КНДР появился новый термин «специальные тактические войска», которого ранее не было. Так, одна из северокорейских газет написала, что во время парада по площади Ким Ир Сена шли колонны «военно-морских, военно-воздушных и противовоздушных, стратегических и специальных тактических войск Корейской народной армии».

На основании их перечисления южнокорейские аналитики предположили, что специальные тактические войска КНДР по численности такие же, как и ВВС или ВМС.

Кроме того, Центральное телеграфное агентство КНДР 13 апреля сообщило об учениях спецвойск, которые и были продемонстрированы позже на параде. Солдаты этих войск маршировали с замазанными черным гримом лицами в темных солнцезащитных очках, на головах — шлемы с приборами ночного видения и были вооружены новыми ружейными гранатометами.

По мнению экспертов, создание нового вида войск в КНДР направлено, вероятно, на противостояние американским и южнокорейским спецвойскам. Командует специальными тактическими войсками, предположительно, генерал-полковник Ким Ен Бок.

Напомним, КНДР попыталась осуществить новый ракетный запуск, который оказался неудачным.