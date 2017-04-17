В последние несколько недель наметилась четкая тенденция: сепаратистские режимы на пространстве СНГ начали переименовывать названия своих непризнанных образований? На это обратила внимание украинский политолог Наталия Белоус, которая в беседе с minval.az попыталась разобраться в причинах этого явления.

Как отметила Наталия Белоус, совсем недавно непризнанная «Республика Южная Осетия» стала «Государством Алания». А еще ранее «Нагорно-Карабахская Республика» добавила в «конституцию» второе самоназвание – «Республика Арцах». По словам эксперта, переименования – это всего лишь витринная реформа. «Таким образом, сепаратисты стремятся показать мировому сообществу, что они обретают признаки суверенного государства и пора их признать. Но на самом деле это всего лишь бандитские группировки, контролирующие определенные территории, которые никогда не станут независимыми странами», подчеркнула Наталия Белоус. Кроме того, они хотят начать все как бы «с чистого листа», оставив в прошлом, вместе со старым названием и кровавые события, которые цивилизованный мир им не простит. В случае с Карабахом можно указать на трагедию в Ходжалы, когда были жестокого убиты сотни жителей этого города, включая женщин, детей и стариков. Однако начать с чистого листа у сепаратистов не получится», — отмечает политолог.

По словам аналитика, сейчас акцент делается на человеческую психологию. «Мол, вы в нас не верите, а мы существуем». «Проблема глобального масштаба в том, что в государствах, где есть угроза сепаратизма, сами власти практически ничего не делали для того, чтобы подавить сепаратистские настроение в зародыше. Если обратить внимание на мировую историю, то можно заметить, что множество стран в мире имеют многонациональное население с разной культурой и мировоззрением. В некоторых государствах замороженный на время сепаратизм проявляется от того, что представители органов государственной власти бояться общаться с рядовыми гражданами. Но если бы происходило социокультурное, политологическое просвещения граждан своей страны, если бы им показали до чего довел сепаратизм в других уголках мира, то может быть люди поумнели и не поддавались на манипуляции, не раскалывали свое государство на куски, а потом и сами не страдали от своих же ошибок», отмечает Наталия Белоус.

Эксперт уверена, что до тех пор, пока на национальном уровне не будет эффективной программы по просвещению граждан и борьбе с сепаратизмом, очаги этого сепаратизма будут появляться вновь и вновь, в том числе и в европейских странах, чему мы уже стали свидетелями.

«В современном мире коммуникация – это самый главный инструмент, позволяющий достичь взаимопонимания сторон. Если один из субъектов политики, к примеру, государственный деятель, избегает общения с народом, переводя ответственность на третьих лиц, то и нечему удивляться плохому результату. Возьмем к примеру, тот же Крым или Донбасс. Украинские политики с 1991 года знали о существующих местных особенностях, но почему-то толково с людьми не общались, а вспоминали о них только во время выборов, как об электорате. На данный момент в той же Европе, особенно в Великобритании, Испании, есть проблемы, активизируются центробежные тенденции. Как ни странно, в XXI столетии становится нормой тот факт, что о сепаратизме в СМИ больше говорят, чем о экономическом прогрессе страны», — отмечает эксперт.

Коснувшись ситуации в Украине, Наталия Белоус отмечает, что для нее Крым, Донбасс – это такая же Украина, как и Львов, Одесса, Харьков, Чернигов. «Естественно, я не признаю никакие «ДНР» или «ЛНР» или «Новороссию». «Боевики, которые захватили часть Украины, переименовывают ее. Я эти названия не принимаю. Ведь если мы согласимся, что есть «ДНР» и «ЛРН», то тогда мы отказываемся от своих сограждан, находящихся на оккупированной российскими военными территории. Это недопустимо», подчеркивает политолог.

Кто или что стоит за поветрием переименований сепаратистских образований? Отвечая на этот вопрос Наталия Белоус заявила, что в военных действиях, возникших как следствие сепаратизма на постсоветском пространстве, зачастую можно увидеть российский след. «К тому же в любой стране есть силы, которые понемногу изнутри расшатывают обстановку. Они не думают о своих поступках, не думают о том, что вредят своей Родине. Так что в каждом случае проявления сепаратизма есть внутренний и внешний факторы».

В.Алибекова