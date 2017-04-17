В понедельник начался трехдневный визит вице-президента США Майка Пенса в демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореей. Комментируя эскалацию напряженности между США и КНДР, Пенс заявил, что терпению Вашингтона наступил конец.

«Стратегическому терпению пришел конец», — приводит его слова «РИА Новости» со ссылкой на южнокорейское агентство «Рёнхап».

Пенс также сообщил, что власти КНДР не должны сомневаться в намерениях США поддержать своих союзников.

В рамках визита вице-президент США посетил американскую военную базу, расположенную около демилитаризованной зоной. Здесь его ждет экскурсия, а затем Пенс встретится с исполняющим обязанности президента страны Хван Ге Аном.

В ходе переговоров стороны намерены обсудить рост угрозы со стороны Пхеньяна и перспективы размещения в Южной Корее американской противоракетной системы THAAD.