Турция приняла историческое решения в своей истории в связи с системой правления, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам, передает Тренд.

По словам президента, более 25 миллионов турецких избирателей проголосовали за поправки в конституцию, которые предусматривают введение президентской формы правления.

«Настоящие реформы являются самым важным в истории Турции. Турецкий народ выступил за такие важные изменения» сказал он.

Как отметил Эрдоган, некоторые пункты референдума сразу выступят в силу.

«Президентская форма правления будет введена в 2019 году совместно с президентскими выборами», — сказал он.

Итоги конституционного референдума послужат во благо народа и государства Турции, заявил Эрдоган.

По словам президента, Турция в силах противостоять любым вызовам и кризисам пока имеют место приверженность принципам демократии и воле народа. «Наглядным тому примером стало предотвращение попытки переворота 15 июля 2016 года», — отметил Эрдоган.

По его словам, референдум 16 апреля — доказательство решимости народа — определять свою судьбу, будущее страны.