В истории демократии Турции открыта новая страница, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в ходе выступления связи с победой на референдуме по поправкам в конституцию Турции, которые предусматривают введение президентской формы правления, передает Тренд.

«Я благодарен президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, лидеру Партии националистического движения Девлету Бахчели и всему турецкому народу за поддержку. Народ выбрал президентскую форму правления. Мы будем защищать единство народа. Никто не проиграл в референдуме, выиграла только Турция», — сказал Бинали Йылдырым.

Премьер отметил, что отныне Турция будет сильнее бороться с врагами внутри и снаружи страны, продолжит сильно развиваться.