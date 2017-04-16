Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает официальный сайт главы государтсва.

«Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице братский народ Турции с успешным завершением всенародного голосования — референдума, предусматривающего внесение изменений в Конституцию Турции.

Результаты референдума являются свидетельством веры и доверия народа к Вам, оценкой проводимой Вами успешной политики, направленной на дальнейшее развитие и наращивание мощи братской Турции, и Ваших заслуг. Нет никаких сомнений в том, что этот референдум станет началом нового этапа в истории Вашей братской страны, еще более усилит роль и позицию стабильной и сильной Турции в международной плоскости.

С удовлетворением хочу отметить, что за последние годы отношения сотрудничества между Азербайджаном и Турцией преодолели большой путь развития. Наше успешное сотрудничество в двусторонней и многосторонней плоскости, а также реализуемые нашими общими усилиями крупномасштабные проекты служат миру, стабильности и развитию в регионе.

Уверен, что совместными усилиями наши носящие исключительный характер связи, сложившиеся между нашими странами отношения дружбы, братства и стратегического партнерства будут и дальше расширяться и укрепляться на благо наших народов и в интересах наших стран.

Уважаемый господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья, новых успехов, а братскому народу Турции — постоянного прогресса и процветания», — говорится в поздравлении.