Народно-республиканская партия Турции (НРП) собирается потребовать пересмотра результата голосования на референдуме по поводу внесения поправок в конституцию республики, передает ТАСС.

Соответствующее заявление сделал депутат НРП Умит Оздаг в эфире телеканала FOX. По его словам, партия намеревается направить протест по поводу указанного количества бюллетеней в центризбирком страны.

«Одной из причин этого является подсчет бюллетеней без печати», — пояснил Оздаг. Речь идет об официальной печати ЦИК, которая, как утверждают турецкие оппозиционеры, не была проставлена на ряде бюллетеней.