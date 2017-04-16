В Стамбуле закрыта для движения транспорта центральная площадь Таксим.
Как передает «Новое Время» со ссылкой на турецкое информагентство Dogan, такое решение принято по соображениям безопасности.
В Стамбуле закрыта для движения транспорта центральная площадь Таксим.
Как передает «Новое Время» со ссылкой на турецкое информагентство Dogan, такое решение принято по соображениям безопасности.
Дата: 2017/04/16 23:11
Раздел: Новость
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