Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ по случаю успешного проведения референдума в связи с внесением поправок в Конституцию и тем, что большинство населения проголосовали за внесение поправок и расценил результаты референдума как большой вклад народа в поддержку политики Президента Турции.

Реджеп Тайиб Эрдоган поблагодарил Президета Азербайджана за проявленное внимание и поздравления.

Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией и впредь будут успешно развиваться во всех областях.