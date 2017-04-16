Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил лидеров ряда партий страны в связи с победой на конституционном референдуме 16 апреля.

Как передает агентство Anadolu, глава государства позвонил премьер-министру, лидеру правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырыму, председателю Партии националистического движения Девлету Бахчели и лидеру Партии великого единства (ПВЕ) Мустафе Дестеджи.

Президент выразил надежду на то, что результаты референдума послужат во благо государству и народу Турции.

Тем временем источники в администрации главы государства сообщили, что лидеры многих стран мира направили поздравительные послания в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.