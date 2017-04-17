Вооруженные силы России получат на вооружение к 2025 году гиперзвуковое оружие и боевых роботов, эти задачи стоят в программе развития вооруженных сил на 2018-2025 годы.

Как передают «Известия», об этом сообщает Минобороны РФ.

В войска ожидается поступление «принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах», – сообщает «Федеральное агентство новостей». Уточняется, что госпрограмма вооружения будет поддержана разработками ученых.