Десять членов картеля «Синалоа» были убиты в мексиканском штате Чиуауа на празднике, сообщает генеральная прокуратура штата, передает РИА Новости.

По данным ведомства, примерно 50 бандитов приехали к месту проведения праздника по случаю 15-летия девушки и убили присутствовавших там соперников из «Синалоа», отмечает Prensa Latina. Среди погибших — главарь местной ячейки картеля и его заместитель, остальные погибшие — их телохранители.

Информация разнится: ряд источников утверждает, что похитители сначала увезли своих соперников, а затем убили их, по другой информации, преступление было совершено прямо на месте.

Контроль над данным районом штата Чиуауа, граничащего с США, оспаривают несколько преступных групп — картель «Синалоа», «Бельтран Лейва» и «Семья Карильо Фуэнтеса».