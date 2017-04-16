В Москве в воскресенье, 16 апреля, на огромной скорости автомобиль Maserati врезался в столб.

Как передает İnforming.ru, авария произошла на Ростовской набережной в центре столицы около 17:00 по местному времени.

Водителю этого автомобиля спастись не удалось. Эксперты отмечают, что при столкновении со столбом, водитель Maserati был травмирован. Он сгорел заживо в своем спорткаре, так как не сумел выбраться из салона автомобиля. Информацию о смерти одного человека в этом ДТП подтвердил источник в правоохранительных органах Москвы.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт автокатастрофы, не уточнив других подробностей.

Кадры горящего Maserati на Ростовской набережной уже появились в ютуб. Пожар запечатлели на видео очевидцы, проезжающие мимо горящей иномарки. Судя по видео, ДТП произошло возле пешеходного перехода. Maserati выгорел полностью, хотя пожарно-спасательные службы прибыли в считанные минуты к месту инцидента.

Причины этой аварии будут установлены экспертами. Пока же, обсуждая этот инцидент, пользователи соцсетей выдвигают две версии. Так, по мнению одних, водитель мог не справить с управлением автомобилем на скользкой дороге, из-за его спорткар врезался в матчу городского освещения. Но некоторых участники обсуждения считают, что он слетел на обочину, пытаясь избежать столкновения с человеком, переходившим дорогу.