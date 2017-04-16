Двадцать четыре авиарейса отменены и 13 задерживаются в воскресенье в аэропортах Москвы, передает РИА Новости.

Ранее столичный главк МЧС сообщил, что в Москве в ближайшее время ожидается мокрый снег, дождь, гололедица и ветер до 18 метров в секунду, ожидается, что непогода сохранятся до утра понедельника.

«Табло аэропортов (состояние на 19:30 GMT+4): Домодедово — 5 рейсов задержано, 6 отменено… Шереметьево — 8 рейсов задержано, 18 отменено», — говорится в сообщении.

Информации об изменении расписания вылетов из аэропортов «Внуково» и «Жуковский» нет.